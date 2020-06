Anniversaire de l'indépendance du Congo: "Un passé empreint d'inégalités et de violences vis-à-vis des Congolais"

A l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, célébré mardi, la Première ministre Sophie Wilmès s'est rendue à Ixelles où elle a été invitée par le bourgmestre Christos Doulkeridis. Une plaque commémorative y est inaugurée à l'entrée de la maison communale. "La Belgique partage avec le Congo une histoire commune", a déclaré la Première ministre. "En 2020, nous devons être en capacité de regarder ce passé partagé avec lucidité et discernement. Un passé empreint d'inégalités et de violences vis-à-vis des Congolais", a indique Sophie Wilmès avant de poursuivre: "Comme pour d’autres pays européens, l’heure est venue pour la Belgique d’entamer un parcours de recherche, de vérité et de mémoire. Tout travail de vérité et de mémoire passe d’abord par la reconnaissance de la souffrance, reconnaître la souffrance de l’autre. Cette reconnaissance a clairement été exprimée ce matin par notre souverain dans sa lettre au président Tshisekedi pour les Congolais."

Le Roi exprime des regrets

Le 30 juin 1960 était proclamée l'indépendance de la République démocratique du Congo, après avoir été la propriété personnelle du roi Léopold II de 1885 à 1908 et la colonie de l'État belge pendant 52 ans.

Le Palais royal a indiqué mardi que le roi Philippe avait adressé une lettre de félicitations au président de la RDC, Felix-Antoine Tshisekedi, dans laquelle il exprime également ses "profonds regrets" pour les "blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés". Le souverain avait été invité au Congo mais n'a pu s'y rendre en raison de la pandémie de coronavirus.