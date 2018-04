Anvers se dote d'un nouveau musée du diamant

(Belga) DIVA, le nouveau musée anversois consacré aux diamants, aux bijoux et à l'orfèvrerie qui ouvrira ses portes au grand public à partir de vendredi, a reçu la visite du ministre du tourisme flamand Ben Weyts (N-Va) ainsi que d'une bonne partie du collège échevinal de la Métropole.

Après la perte du musée provincial du diamant et celle du musée de l'orfèvrerie, la province d'Anvers, en collaboration avec la ville et la région flamande ainsi que du secteur diamantaire s'est mise à la recherche d'un nouveau concept qui devait faire d'Anvers la capitale mondiale du diamant. C'est désormais chose faite et les officiels ont pu s'en rendre compte lundi en visitant en avant-première le site du nouveau musée qui se veut également interactif. Les concepteurs du projet ont ainsi imaginé le personnage de Jérôme, un majordome, chargé de guider le visiteur à travers les différents espaces muséaux. Une salle reproduit ainsi un coffre tandis qu'une autre retrace l'histoire du commerce diamantaire grâce au multimédia. DIVA expose quelque 600 objets allant des diamants et bijoux aux oeuvres d'art. Les visiteurs trouveront également un centre de documentation, un atelier, un espace abritant des expositions temporaires ainsi qu'un magasin tenu -fait exceptionnel- par un bijoutier.