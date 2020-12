Après la pluie, le beau temps ? "Le gouvernement va relancer la machine via de l'investissement public", voici son plan

Le secrétaire d’Etat en charge de la relance était l’invité de la matinale sur Bel RTL ce mercredi. Thomas Dermine (PS) a évoqué la relance économique suite à la crise sanitaire que nous traversons, et qui se transforme en crise économique.

"On a des objectifs très clairs de la commission européenne pour rendre nos plans de relance. Au plus tard d'ici fin avril, on doit le rendre pour dépenser l'argent en 2021, 2022 et 2023. Il y aura donc des investissements publics majeurs sous cette législature, qui se matérialiseront par des projets concrets, qui mettront des secteurs et des travailleurs belges à l'emploi", a-t-il expliqué.

L'objectif est de favoriser la Belgique. Exemple: "si on rénove des bâtiments belges, ce sera avec des matériaux belges, des entreprises belges, des travailleurs belges".

Un discours assez rassurant pour l'avenir, mais il faut encore faire un effort. "Il y a deux phases. Dans la première, on protège les secteurs en souffrance, via des mesures de chômage temporaire, etc. Et puis le message qu'on veut faire passer: le gouvernement va relancer la machine via de l'investissement public, pour faire travailler les secteurs et sortir de cette crise par le haut".

Les principaux secteurs d'investissement: "La transition environnementale, c'est important de porter ce thème-là, et c'est lié à la rénovation des bâtiments et la politique énergétique. Il est également question du numérique: on va investir dans l'infrastructure et les compétences numériques. Enfin, l'inclusion de public cible via des formations".