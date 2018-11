Armement: 'Agir pour la paix' porte plainte pour conflit d'intérêts

(Belga) Le mouvement pluraliste pacifique 'Agir pour la paix' introduit jeudi une plainte auprès du médiateur européen pour conflit d'intérêts de l'industrie de l'armement dans la prise de décision au sein du Fonds européen de la Défense. 'Agir pour la paix' parle d'un manque total de transparence.

La plainte se concentre sur un manque de représentation équilibrée et le parti pris du Group of Personalities (GoP), ainsi que le manque de représentation de la société civile. Le GoP est un conseil consultatif constitué en 2015 afin de donner des avis stratégiques dans le cadre de la politique européenne de défense et de sécurité. Le GoP fournit néanmoins aussi des conseils détaillés sur la forme, le contenu et l'ampleur du Fonds européen de la Défense. Il apparaît désormais que sept des 16 représentants du GoP proviennent de l'industrie de l'armement. Personne n'y représente la société civile ou le monde académique. "En 2018, une décision a été prise dans les cinq premiers projets du programme Preparatory Action on Defence Reseach. Ce sont les entreprises qui ont conseillé la Commission européenne en 2015-2016 qui en sortent gagnantes. Six membres du GoP prennent part à trois des cinq projets. Cela crée pour le moins une impression de conflit d'intérêts", postule 'Agir pour la paix'. La transparence est déjà le second problème souligné à propos du GoP, le médiateur européen ayant déjà rappelé à l'ordre la Commission parce qu'aucun rapport de réunion n'est disponible et qu'on ne sait pas comment s'opère la sélection des membres du GoP. (Belga)