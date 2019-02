Armes wallonnes au Yemen: Ecolo demande suspension des livraisons aux EAU et à l'Arabie

(Belga) Alors que, selon une enquête d'Amnesty International publiée ce mercredi, des armes livrées par plusieurs pays occidentaux, dont la Belgique, se retrouvent aux mains de milices impliquées dans le conflit au Yémen, Ecolo demande au gouvernement wallon de lancer une enquête et de suspendre, pendant ce temps, les livraisons d'armes wallonnes aux Emirats Arabes Unis et à l'Arabie saoudite.

"Ce n'est pas la première fois que des indices existent quant à la présence d'armes wallonnes dans ce conflit. Ces armes se retrouvent aux mains de milices armées, qui échappent au contrôle de tout gouvernement, des armes cédées, vendues voire volées après avoir fait l'objet de ventes officielles, autorisées par le ministre-président wallon dont c'est la prérogative", pointe la députée wallonne Ecolo Hélène Ryckmans. "Nous demandons au gouvernement wallon de lancer une enquête en lien avec ces informations et, dans l'intervalle, de suspendre tout octroi de licence d'exportation vers les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Nous lui demandons également de saisir les instances européennes compétentes, afin de requérir le respect du Code de conduite européen", renchérit Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie. "Plus largement, nous appelons à renforcer la transparence en matière d'octroi des licences d'armes. Nous avons déposé une proposition de décret en ce sens, qui a été prise en considération fin janvier. Avançons!", concluent les deux députés régionaux. (Belga)