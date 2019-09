Arrivée de la Colonne de la Libération au Cinquantenaire à Bruxelles

(Belga) Une longue colonne de véhicules militaires historiques et modernes sont arrivés mardi midi sur l'esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire de la Libération de la Belgique. Les chars, camions, jeeps et motos qui appartiennent aux collections du War Heritage Institute feront halte au Parc du Cinquantenaire jusqu'à mercredi soir.

Beaucoup d'enfants et de passionnés avaient fait le déplacement tout comme les ministres Wouter Beke (CD&V) et Pieter De Crem (CD&V), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) ainsi que le bourgmestre Philippe Close (PS) pour assister à l'arrivée de la colonne. "Les habitants des Marolles organisèrent quelques jours après la Libération le pseudo-enterrement de Hitler, montrant ainsi la résistance et l'esprit moqueur si caractéristiques du Bruxellois qui surmonte tout", a rappelé Rudi Vervoort à cette occasion. Le message le plus important a toutefois été délivré par Philip Curtis, un vétéran de 95 ans qui a participé à la Libération et qui a pointé le manque de communication dans le monde actuel. La colonne a quitté Mons dimanche pour traverser la Belgique en suivant le même trajet que celui emprunté lors de la Libération en 1944. Après Bruxelles, la colonne poursuivra sa route en direction de Breendonk et Anvers avant de terminer son parcours à Bourg-Léopold. (Belga)