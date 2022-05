Asile et migration - Alain Maron en visite au bureau d'accueil des primo-arrivants de Forest

(Belga) Le ministre bruxellois de l'Action sociale Alain Maron (Ecolo) a visité, lundi en fin d'après-midi, le bureau d'accueil pour primo-arrivant (Bapa) Convivial à Forest, alors qu'au 1er juin prochain ce public sera tenu de suivre un parcours d'accueil.

Développé depuis 2015, le trajet inclut un accompagnement dans les démarches socio-administratives, des cours de langues, un module de 10 heures sur les droits et devoirs des personnes en Belgique et une formation de 50 heures à la citoyenneté. Près de 14.000 personnes se sont déjà adressées à l'un des trois Bapa (Convivial à Forest, BAPA BXL dans le centre-ville et VIA à Schaerbeek et Molenbeek). "Depuis le début de la législature, nous travaillons à améliorer l'accueil des primo-arrivants", a souligné Alain Maron. "Au 1er juin, nous atteindrons deux résultats: l'entrée en vigueur du parcours obligatoire et l'élargissement du public qui a accès au parcours d'accueil sur base volontaire. Ces résultats sont rendus possibles notamment par le budget complémentaire qui a été dégagé - 1,185 millions d'euros - et qui permet de renforcer les Bapa." Environ 4.000 personnes suivent actuellement un parcours d'accueil auprès des trois Bapa, dont la capacité est passée à 5.500 places. Du côté néerlandophone, le parcours peut être suivi par 4.000 primo-arrivants. Le caractère obligatoire et l'élargissement de l'accueil aux volontaires devraient s'accompagner d'une augmentation du public des Bapa à un maximum de 6.000 personnes, car nombreux sont celles et ceux qui suivent déjà proactivement ce parcours. "Les gens sont en demande de comprendre mieux le fonctionnement de leur pays d'accueil et de pouvoir apprendre une langue qui leur servira au quotidien", observe Mariam El Hamidine, bourgmestre faisant fonction de Forest. "Ce parcours n'est pas ressenti comme un obstacle à franchir, mais comme une aide dans leur recherche d'informations." (Belga)