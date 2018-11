Asile et migration - Jan Jambon étudie la possibilité de suivre les signaux GSM de présumés passeurs

(Belga) Selon l'institut Vias, il serait possible de détecter les trajectoires des trafics de migrants grâce à des détecteurs wi-fi, qui localiseraient les signaux liés à chaque GSM, écrivent samedi les journaux flamands De Standaard, Gazet van Antwerpen et De Morgen. Il serait judicieux, selon les explications du porte-parole néerlandophone Maarten Swinnen, de placer à quelques endroits stratégiques, comme le parc Maximilien ou la Gare du Nord, de tels détecteurs, via lesquels on pourrait "suivre" les GSM, notamment ceux des présumés trafiquants.

Le ministre Jan Jambon serait preneur d'une telle méthode, qui cependant, selon le président de l'Autorité de protection des données, ne pourrait être autorisée qu'avec l'accord d'un magistrat. Il s'agirait de suivre les "mouvements" des signaux, qui restent anonymes. Une autre "aide" que le ministre de l'Intérieur verrait d'un bon oeil sont des caméras intelligentes combinant le son et l'image, qui détecteraient par exemple des mouvements suspects autour de camions. (Belga)