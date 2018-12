Asile et migration - MSF et SOS Méditerranée annoncent "mettre un terme" aux activités de l'Aquarius

(Belga) Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont annoncé jeudi dans des communiqués "mettre un terme" aux opérations de sauvetage de leur navire humanitaire Aquarius, devenu le symbole de la crise politique autour de l'accueil des migrants et privé de pavillon depuis deux mois.

"Renoncer à l'Aquarius a été une décision extrêmement difficile à prendre", a déclaré Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée, qui "explore déjà activement les options pour un nouveau navire et un nouveau pavillon". Pour expliquer cette décision MSF a déploré "les attaques menées ces 18 derniers mois par certains États européens" et les "allégations grotesques de trafic de déchets et d'activité criminelle" visant les deux ONG. (Belga)