Asile et migration - Une deuxième famille enfermée à Steenokkerzeel

(Belga) Une deuxième famille a été enfermée dans les unités spécifiques du centre 127 bis de Steenokkerzeel en vue de son expulsion, a annoncé mardi soir sur Twitter le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA), ainsi que le rapportent la RTBF et la VRT.

"L'illégalité des récalcitrants acharnés au départ ne sera plus tolérée", a ajouté Theo Francken sur son compte Twitter. D'après la RTBF et la VRT, il s'agit d'une mère et de cinq enfants originaires d'Azerbaïdjan, qui résident depuis des années en Belgique. Le 14 août, une première famille originaire de Serbie avec quatre enfants avait été enfermée à Steenokkerzeel, provoquant l'ire de nombreuses associations qui s'opposent à l'enfermement d'enfants. La mère a introduit plusieurs recours ainsi qu'une demande d'asile au nom de sa fille aînée. La famille est toujours détenue. (Belga)