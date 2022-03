Asile et migration - Une organisation allemande sauve plus de 70 migrants en Méditerranée

(Belga) L'organisation humanitaire allemande Sea-Eye a sauvé plus de 70 personnes en détresse en Méditerranée centrale, mercredi.

Les bénévoles du Sea-Eye 4 ont été appelés pour un canot pneumatique, qui comptait 22 enfants, a annoncé l'organisation jeudi soir. L'équipage a ensuite prodigué des soins médicaux à 15 personnes à bord. Selon l'organisation, cela porte à près de 110 le nombre de migrants actuellement à bord du Sea-Eye 4. L'équipage avait secouru 30 personnes à bord d'un cargo plus tôt dans la semaine. Le cargo Karina, exploité par une compagnie maritime allemande, avait secouru les migrants dans les eaux internationales au large des côtes libyennes lundi. Le Sea-Eye 4 prévoit d'atteindre les eaux maltaises vendredi. Malte adopte une ligne stricte en matière de migration et n'autorise plus depuis un certain temps les navires de sauvetage financés par des fonds privés avec des migrants à bord à entrer dans ses ports. Le pape François prévoit de se rendre sur l'île le week-end prochain. "Peut-être qu'un appel sans équivoque du pape au gouvernement maltais peut amener Malte, en tant qu'État de l'UE le plus proche, à se sentir responsable de 106 personnes en quête de protection", a déclaré Gorden Isler, président de Sea-Eye. (Belga)