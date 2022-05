Associations cyclistes aux autorités bruxelloises: merci de rafraîchir les marquages

(Belga) Dix groupes locaux du Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens (Gracq) et du Fietsersbond ont lancé mercredi un appel aux gestionnaires de voirie bruxellois à rafraîchir les marquages disparus sur une série d'axes. Ils demandent aussi des solutions structurelles pour agir de manière préventive.

Dans la capitale, le problème de marquage semble concerner des dizaines, voir des centaines de (portions de) voiries régionales et communales. Dix groupes locaux du Gracq et du Fietsersbond, actifs dans 11 communes bruxelloises (Anderlecht, Berchem-Sainte-Aghathe, Bruxelles-Ville, Evere, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Ixelles, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre), ont relevé de nombreux exemples de pistes cyclables "en voie de disparition" sur leur territoire. Chaque groupe a contribué à répertorier les endroits problématiques sur une carte en ligne. Les différents endroits concernés ont été signalés sur Fix My Street, la plateforme régionale de signalement des problèmes dans l'espace public. Au-delà de ces interventions ponctuelles et urgentes, les deux associations cyclistes réclament que ce problème fasse l'objet de mesures structurelles, d'autant que le nombre de pistes marquées au sol a été multiplié dans la capitale. Selon le GRACQ, Bruxelles Mobilité a confirmé que les travaux de rafraîchissement annuels étaient en cours. L'administration régionale a aussi plus régulièrement recours aux marquages thermoplastiques, plus coûteux mais plus résistants que la peinture. Un appel similaire a été lancé à chacune des communes concernées afin que l'entretien des pistes cyclables fasse l'objet de mesures structurelles et de garantir une meilleure sécurité pour les usagers. Les pistes cyclables marquées délimitent clairement la place réservée aux cyclistes sur la voie publique : les voitures ont l'interdiction de circuler, de s'arrêter ou de stationner sur cet espace. Ces pistes marquées permettent d'offrir aux cyclistes, sur les axes où le trafic motorisé est plus dense, un minimum de confort et de sécurité. (Belga)