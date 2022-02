Assouplissement du travail étudiant: Crevits accuse le PTB de flibuste

(Belga) La ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V) a accusé le PTB de "flibuste" dans le dossier visant à assouplir le travail étudiant afin de combler la pénurie de main-d'œuvre, a-t-elle déclaré jeudi au parlement régional.

Mercredi, la commission des Affaires sociales de la Chambre n'a pas pu approuver une des propositions de loi de la Vivaldi, visant principalement la réintroduction de mesures déjà utilisées précédemment pour faire face aux pénuries de personnel dues à la pandémie de Covid-19. Les règles devraient être assouplies notamment pour les étudiants et demandeurs de protection internationale. Ainsi, 45 heures de travail étudiant au premier trimestre 2022 ne seraient pas pris en compte dans le quota général de 475 heures. Le PTB a demandé une deuxième lecture, reportant ainsi le vote en commission et ensuite en plénière à la semaine prochaine. Selon le député communiste Gaby Colebunders, les problèmes sont préexistants à la pandémie. "Vous ne vous posez pas la question de savoir d'où vient l'absentéisme. Cette vision sur le long terme fait défaut", avait-il déclaré en commission. Hilde Crevits n'est pas de cet avis. "Je suis extrêmement déçue et mécontente que, lors de la discussion en commission, un parti, le PTB, ait demandé une deuxième lecture, à la suite de quoi ce dossier a été reporté d'une semaine. Nous ne pouvons donner aucune certitude aux étudiants. Je pense c'est une grande, grande honte", a fulminé la ministre CD&V. La semaine dernière, Hilde Crevits avait lancé, avec l'agence régionale de l'emploi VDAB, un appel aux 270.000 étudiants de l'enseignement supérieur pour combler la pénurie de main-d'œuvre en Flandre. Elle avait par la même occasion demandé au fédéral de lever au maximum les freins au travail étudiant, et ce dès ce premier trimestre 2022. (Belga)