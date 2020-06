Assouplissement pour les structures pour adultes en situation de handicap en Wallonie

(Belga) Le déconfinement se poursuit au sein des structures pour personnes en situation de handicap en Wallonie. Après les hébergements pour jeunes, c'est maintenant au tour des structures pour adultes de s'engager dans un retour à une "vie normale", annonce mercredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), dans un communiqué. "Cette évolution s'inscrit dans la troisième phase de déconfinement et après le testing de près de 17.000 résidents et 24.000 travailleurs de ce secteur", ajoute le cabinet.

Concrètement, pour les services résidentiels, le retour en famille est permis une journée ou un week-end tous les 15 jours. Les visites sont permises dans le respect des règles d'hygiène ainsi que toutes les activités extérieures. Les résidents pourront aussi reprendre leur éventuelle activité professionnelle ou la fréquentation de leur service d'accueil. Les bénéficiaires des services d'accueil de jour pourront désormais, pour leur part, se retrouver en plus grand nombre dans les mêmes lieux et avec les mêmes personnes (principe du silo). Les quelques 220 services résidentiels et de jour pour personnes adultes en situation de handicap viennent de recevoir la circulaire en ce sens, annonce le cabinet Morreale.