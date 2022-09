Attaque à l'arme blanche au Canada - Canada: le dernier suspect des attaques meurtrières de dimanche interpellé

(Belga) Le dernier suspect des attaques qui ont fait dix morts et 18 blessés dimanche dans une communauté du centre du Canada a été arrêté mercredi, a annoncé la police, mettant fin à plus de trois jours de traque.

"Myles Sanderson a été localisé et placé en garde à vue près de Rosthern, en Saskatchewan, vers 15H30" (21H30 GMT), a indiqué la police de la province sur son compte Facebook. "Il n'y a plus de risque pour la sécurité publique lié à cette enquête", a-t-elle ajouté en profitant pour remercier les habitants qui ont fourni des "renseignements pertinents". Les forces de l'ordre traquaient depuis dimanche Myles Sanderson, 32 ans, suspecté d'être responsable, avec son frère Damien, de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années dans le pays. Connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de violence, des vols, Myles Sanderson était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Lundi, le corps de son frère Damien Sanderson, soupçonné d'être son complice, a été retrouvé, lardé de plusieurs coups de couteau à proximité des lieux des crimes. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir, mais il pourrait avoir été tué par son frère, selon la police. "Comme nous ne savons pas où il se trouve, nous demandons à la population de prendre les précautions nécessaires", avait répété inlassablement la police, qui avait étendu la zone de recherche à toute la province de la Saskatchewan, vaste territoire rural fait d'immenses prairies. Mercredi, les autorités ont révélé mercredi l'identité des personnes tuées, dont neuf sur 10 sont issues de la communauté de James Smith Cree Nation, le dernier du village voisin de Weldon. Il s'agit d'hommes et de femmes âgés de 23 à 78 ans. (Belga)