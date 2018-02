Attaque terroriste à Manhattan - Des parlementaires rendent hommage, à Manhattan, à Ann-Laure Decadt

(Belga) Les sénateurs Pol Van Den Driessche (N-VA) et Alain Destexhe (MR) et la députée Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) ont rendu hommage vendredi en milieu de journée (heure locale) aux victimes de l'attaque terroriste à la voiture-bélier qui avait eu lieu à Manhattan le 31 octobre, dont la jeune mère belge Ann-Laure Decadt, de Staden. Les parlementaires ont déposé une couronne de fleurs sur les lieux de l'attentat, qui avait fait 8 morts et 11 blessés, dont trois autres compatriotes grièvement touchés.

De mercredi à vendredi, les sénateurs et la députée étaient à New York pour assister à l'audition parlementaire annuelle organisée par l'UIP (Union interparlementaire) aux Nations Unies. L'intitulé de l'édition 2018 de cette audition: "Vers un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières: la perspective parlementaire". Sur le Pier 40, où un conducteur avait intentionnellement renversé plusieurs cyclistes et passants avec son pick-up le 31 octobre 2017, les parlementaires belges ont déposé vendredi une couronne de fleurs, en présence également du consul belge. Des représentants de la Hudson River Park Authority et des autorités de la Ville de New York ont planté le même jour un arbre, en guise de signe du souvenir. "On dirait bien que parfois, une accoutumance se crée face au terrorisme. Ce n'est pas possible, cela ne peut jamais se produire", a souligné Pol Van Den Driessche dans une courte allocution, avant de marcher avec ses compagnons du jour le long de la piste cyclable sur laquelle le suspect avait mené son raid meurtrier. (Belga)