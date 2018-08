Attentat contre Maduro - Les députés seront jugés pour l'"attentat" contre Maduro

(Belga) L'Assemblée constituante vénézuélienne entamera mercredi un processus visant à traduire en justice des députés de l'opposition accusés d'être impliqués l'attaque présumée aux drones contre le président Nicolas Maduro, a annoncé mardi cette assemblée dotée de pouvoirs illimités.

Le président de l'Assemblée constituante, Diosdado Cabello, a convoqué une session qui aura pour unique ordre du jour la "suppression de l'immunité parlementaire des députés impliqués" dans "l'attentat" contre Nicolas Maduro. Simultanément, M. Maduro a impliqué l'opposant Julio Borges, ancien président du Parlement, actuellement en exil, dans l'"attentat" aux drones chargés d'explosif dont il dit avoir été la cible lors d'une cérémonie militaire samedi dernier à Caracas. Julio Borges est l'une des figures les plus connues de l'opposition vénézuélienne. Le président Maduro a accusé M. Borges et un député de l'opposition, Juan Requesens, d'être impliqués dans cet "attentat" lors d'une longue allocution diffusée sur la radio et la télévision officielles. La formation d'opposition à laquelle M. Requesens appartient, Primero Justicia, a annoncé que ce député et sa soeur avaient été arrêtés mardi par le service vénézuélien du renseignement, le Sebin. "Le député Juan Requesens et sa soeur Rafaela ont été capturés et frappés par 14 hommes du Sebin", a déclaré Primero Justicia sur son compte Twitter. (Belga)