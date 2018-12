Au final, qui porte la responsabilité de la crise du gouvernement fédéral?

La Belgique est donc désormais gouvernée au niveau fédéral par une coalition minoritaire, c'est-à-dire qui ne dispose pas d'une majorité d'élus au Parlement. Après le départ de la N-VA du gouvernement, le MR, l'Open VLD (libéraux flamands) et le CD&V (chrétiens démocrates flamands) se maintiennent au pouvoir. Les trois partis devront maintenant obtenir une majorité alternative pour chacun des projets qu'ils présenteront au vote au Parlement.



Mais au final, qui porte la responsabilité de la crise? La N-VA? Ses anciens alliés au fédéral? La question a été posée dans le RTL INFO 19H à Pascal Delwit, politologue.



Pascal Delwit: "La responsabilité de la crise, à n'en pas douter, c'est la N-VA. Elle s'était engagée pour soutenir ce pacte migratoire. Et très clairement, après les élections communales et provinciales d'octobre, elle a changé son fusil d'épaule et a voulu aller sur un agenda très ethnocentrique. Elle a fait un mauvais résultat aux élections provinciales et communales. Le Vlaams Belang a fait un bon résultat, et on a senti là un tournant clair".





Un gagnant?



Certains politiques ressortent-ils gagnants de cette manœuvre opérée par la N-VA? Notre expert a analysé la situation en plateau.



Pascal Delwit: "C'est très difficile de désigner un gagnant, surtout que les regards évoluent dans le temps. Je crois qu'un des problèmes c'est que cette semaine est apparue comme un problème très politique, et pas facile à comprendre pour les citoyens. Peut-être que les perdants seront les partis gouvernementaux, de la majorité ou de l'opposition, à un moment où on a un agenda très social et environnemental, donc c'est difficile".