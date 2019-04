Au moins un tiers de femmes (ou d'hommes) dans le prochain gouvernement wallon

(Belga) Le décret spécial porté par Ecolo visant à garantir la présence d'un tiers de femmes et d'un tiers d'hommes au sein du prochain gouvernement wallon a été adopté à l'unanimité mercredi en commission du parlement régional.

"Les femmes représentent plus de 50% de la population. Or, cette réalité ne se retrouve pas dans la représentation politique. Le vote de ce mercredi va améliorer la représentativité au sein du prochain gouvernement wallon", a commenté la députée Ecolo Hélène Ryckmans. "Les points de vue positifs unanimement exprimés aujourd'hui montrent que la perception des partis traditionnels évolue concernant l'égalité et la légitimité des femmes dans les exécutifs", a-t-elle ajouté. "La participation des femmes et des hommes au sein des institutions est un enjeu essentiel et largement reconnu comme tel. La revendication d'une représentation équilibrée des sexes au sein du pouvoir politique et des institutions a d'abord figuré dans des textes internationaux, avant d'être consacrée dans le droit national. Ce sera désormais également le cas dans le droit régional wallon", a renchéri le chef de groupe Ecolo au parlement wallon, Stéphane Hazée. Le gouvernement wallon actuel compte deux femmes pour cinq hommes. (Belga)