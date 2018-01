Au MR, B. Dilliès sera remplacé par D. Weytsman qui fera un pas de côté comme échevin

(Belga) Le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès qui a annoncé sa démission de son mandat de député régional sera remplacé dans cette fonction à partir du 9 février prochain par David Weytsman. Echevin de la participation de la Ville de Bruxelles, celui-ci cédera son siège au collège de la Ville à Clémentine Barzin, actuelle cheffe de groupe au conseil communal, a annoncé mardi après midi le premier échevin libéral de la Ville, Alain Courtois.

Ces changements liés à la démission de Boris Dilliès de son poste de député bruxellois, ont été décidés par le bureau du MR de la Ville de Bruxelles, son président Jacques Oberwoits et son chef de file Alain Courtois, en accord avec le président du MR, Olivier Chastel et en concertation avec le président de la Régionale, Didier Reynders, ainsi que le chef du groupe MR au parlement régional Vincent De Wolf. David Weytsman avait succédé en septembre dernier, comme échevin, à Ans Persoons, dont la formation (sp.a) avait démissionné du collège, au cours de l'été dernier. Il est est actuellement premier suppléant de la liste MR au parlement bruxellois. M. Weytsman prêtera serment lors de la séance du 9 février prochain. Selon Alain Courtois, plaidant lui-même pour un décumul des fonctions d'échevin et de député, David Weytsman laissera son siège d'échevin à l'actuelle cheffe de groupe, Clémentine Barzin, dont la candidature sera formellement présentée au conseil communal du 26 février prochain.