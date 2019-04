Au parlement wallon, une avant-dernière volée de textes avant les élections

(Belga) La journée s'annonce longue au Parlement de Wallonie où les parlementaires régionaux, réunis ce mardi pour la première des 2 séances plénières prévues cette semaine, doivent se pencher sur une volée de textes sauvés des oubliettes de la législature après des tractations entre le MR, le cdH, le PS et Ecolo.

En faisant voler en éclat la majorité wallonne, le ralliement de la députée libérale Patricia Potigny aux listes Destexhe a en effet chamboulé la fin de la législature régionale et bon nombre de textes emblématiques portés par la coalition MR-cdH - réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE), assurance autonomie, prime aux étudiants koteurs, ... - sont passés à la trappe. D'autres, par contre, ont pu faire l'objet d'un consensus entre les 4 partis et se retrouvent, cette semaine, sur la table des parlementaires wallons. Ce mardi, ces derniers se pencheront ainsi sur la réforme du bail à ferme, sur la réparation de dommages causés par des calamités naturelles publiques, sur l'intégration de la notion d'habitations légères dans le code du logement, sur l'insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics subsidiés par la Région wallonne, sur l'octroi d'une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique, sur les communautés d'énergie renouvelable, sur un cadre pour la fusion volontaire de communes, sur la transparence administrative en Wallonie, sur l'inhumation en pleine terre ou encore sur l'organisation de la consultation populaire régionale. Au total, 13 projets de décret, 5 propositions de décret, 2 propositions de résolution et 4 projets de motion, dont l'une porte sur l'absence de mise en œuvre par le groupe Publifn des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire, sont inscrits à l'ordre du jour. Les parlementaires se retrouveront ensuite vendredi matin pour la toute dernière séance plénière de la législature au cours de laquelle un hommage sera notamment rendu à André Antoine, le président de l'assemblée.