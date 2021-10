Augmentation fulgurante des prix de l'énergie: voici les deux propositions portées par le cdH

François Desquesnes, chef de groupe cdH au parlement wallon, était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce matin. Au programme: l'augmentation de l'énergie.

Les factures d'énergie ne cessent de s'alourdir. En cause, l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. Comment les alléger pour le consommateur ? Tout les partis proposent un peu leurs idées, entre baisse de la TVA et élargissement social, que propose le cdH pour aider les citoyens à payer un peu moins ces lourdes factures ?

Deux propositions d'aide

"L'énergie augmente partout mais en particulier le gaz, donc pour les familles qui se chauffent au gaz, l'hiver s'annonce très rude en terme financier : c'est 600 euros de plus sur la facture", explique François Desquesnes, chef de groupe cdH au parlement wallon. Pour le cdH, "il faut donc faire deux choses: la 1ere, prolonger les mesures sociales pour les publics protégés parce que les mesures fédérales s'arrêtent le 31 décembre, en plein milieu de l'hiver. C'est incompréhensible!", poursuit-il.

"Et deuxièmement, il faut aider les classes moyennes, Monsieur et Madame tout le monde, qui se chauffent au gaz. Donc on propose un chèque de 100 euros par famille additionné de 25 euros par mois supplémentaires par famille", propose-t-il.

Comment on financerait ce chèque? "L'Etat fédéral, à cause de cette augmentation, empoche la TVA. Donc sur les 600 euros d'augmentation, il y a 100 euros qui sont dans la poche de l'Etat. Il faut que l'Etat rende et ne fasse pas de bénéfice sur l'augmentation de l'énergie", d'où cette idée, explique François Desquesnes.

Soutien du PS, réunion du fédéral ce week-end

Va-t-elle se réaliser? Non majoritaire, le cdH aura besoin d'un appui afin que ces deux propositions se réalisent. Le PS "a appuyé" cette idée, selon François Desquesnes. Et le gouvernement fédéral se réunira ce week-end pour aborder les solutions qui peuvent être mises en place pour contrer cette augmentation fulgurante des prix de l'énergie. "On espère qu'elle va se réaliser, les citoyens qui se chauffent au gaz en ont vraiment besoin", termine le chef de groupe cdH au parlement Wallon.