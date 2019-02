Groen souhaite augmenter le prix de la viande: "C’est une réponse concrète après les manifestations"

Le député fédéral Groen Kristof Calvo est vu par certains comme le futur Premier ministre du pays après les élections. Il était l'invité de Christophe Deborsu et de ses chroniqueurs dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".

Christophe Deborsu a parcouru le programme Groen et a été étonné de certaines choses. Exemple: Groen trouve que nous mangeons trop de viande. Le parti veut augmenter le prix de la viande et parle d’un "prix vérité". "Je ne me suis pas trompé, il est écrit en toutes lettres "nous voulons augmenter le prix de la viande". C’est un peu la dictature des végétariens ?", se demande le présentateur de C'est pas tous les jours dimanche.



"Promouvoir les choix durables, les rendre plus accessibles"

"Non, c’est un peu exagéré. Mais c’est vrai qu’en fait on veut promouvoir les choix durables, les rendre plus accessibles. On souhaite vraiment organiser un glissement de la fiscalité. Moins sur le travail, plus sur la pollution, les grosses fortunes. On veut rendre plus accessibles les choix qui sont meilleurs pour la santé, la durabilité. J’espère que les débats, ici mais aussi surtout au Parlement, ne sont pas dans les caricatures".

Christophe Deborsu rappelle que pour lui, ce n’est pas une caricature, cet objectif est inscrit dans le programme de Groen. "A force de faire de grands principes, on ne sait plus où on en est".





"Des mesures concrètes, positives"



"Bien sûr, mais j’espère que le débat ne devienne pas un combat des uns contre les autres avec des caricaturés", se défend le député. "Mais pour moi, et aussi pour les jeunes dans la rue, ça peut être une histoire d’espoir, avec des mesures concrètes, positives. Je pense que c’est la réponse après les manifestations".





Augmenter le prix de l'avion, diminuer celui du train

Groen estime aussi que le train doit être moins cher que l'avion sur un voyage de mille kilomètres. Les voyages vers Marseille à 15 euros, ça doit être fini?

"Oui, on veut changer ça. C'est un peu bizarre que Greta Thunberg a payé plus en train que si elle était venue à Bruxelles en avion. L'avion doit être plus cher, et le train moins cher. On a pas peur de dire qu'on veut changer les choses. C'est important, on a pas le temps d'attendre. Nous, on espère qu'après les manifestations, il y aura des réponses concrètes du monde politique".