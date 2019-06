Averses et nuages avant le retour des éclaircies

(Belga) La journée de jeudi débutera sous un ciel nuageux et quelques averses. Sur le sud-est du pays, un coup de tonnerre isolé sera encore possible. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir du littoral, avec quelques rayons de soleil, selon les prévisions de l'IRM. Les températures ne dépasseront pas 17 à 19 degrés en Ardenne et 20 à 22 degrés ailleurs. Le vent, de sud-ouest, sera modéré et s'orientera l'après-midi à l'ouest.

Jeudi soir, les éclaircies s'étendront vers l'est et finiront par concerner tout le territoire, malgré quelques nuages bas par endroits. La nuit sera assez fraîche avec des températures qui redescendront entre 6 et 8 degrés en Ardenne et aux alentours de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible et soufflera de sud-ouest, le long du littoral il sera parfois modéré. Vendredi, le ciel sera souvent couvert dans l'intérieur des terres et une petite averse isolée ne sera pas à exclure. Les températures oscilleront entre 17 et 22 degrés, sous un vent faible à modéré qui s'orientera au nord-ouest. Le soleil et la chaleur seront de retour dès ce week-end. (Belga)