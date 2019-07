Avis aux amateurs, la Protection civile recrute

(Belga) La Protection civile, service de secours fédéral qui intervient en cas de catastrophes, cherche 41 nouveaux sapeurs professionnels. Elle lance dès lors une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer les potentiels candidats, annonce vendredi le SPF Intérieur dans un communiqué.

La Protection civile veut engager 41 nouveaux sapeurs professionnels pour ses unités centralisées depuis le 1er janvier à Crisnée (province de Liège) et Brasschaat (province d'Anvers). Les candidats, qui doivent détenir un certificat d'aptitude fédéral (CAF), peuvent postuler jusqu'au 31 juillet via le Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale. Les amateurs qui ne disposeraient pas du CAF peuvent s'inscrire sur jedevienspompier.be pour participer aux trois épreuves du certificat: le test de compétences, le test d'habileté manuelle et les épreuves physiques. Une fois le CAF en poche, le candidat pourra postuler à tous les postes vacants au sein de la Protection civile mais aussi des zones de secours. La Protection civile intervient en renfort des pompiers, de la police et des autorités en cas de catastrophes, comme le sauvetage de personnes (ensevelies sous les décombres, en eaux vives...), des inondations à grande échelle, des incendies de grande ampleur... Seuls les services de secours et les autorités peuvent contacter directement la Protection civile. (Belga)