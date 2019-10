Avis négatif pour le centre de stockage des déchets nucléaires à Tihange

(Belga) L'administration wallonne de l'urbanisme rendra un avis négatif dans le dossier du nouveau centre de stockage de déchets nucléaires à Tihange, rapporte vendredi La Libre.

Après avoir été désactivé, le combustible nucléaire est transféré dans un bâtiment d'entreposage temporaire. Or ce bâtiment arrive à saturation, tant à Doel qu'à Tihange. Engie Electrabel a déposé une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration wallonne en vue de construire un nouveau bâtiment d'entreposage. Une enquête publique a été menée. Sur les neuf communes consultées, quatre ont remis un avis défavorable: Verlaine, Engis, Nandrin et Amay. Les motivations du refus wallon ne sont pas encore connues. La consultation publique avait toutefois fait apparaître plusieurs griefs à l'égard du projet présenté, rappelle Ecolo, adversaire du projet, dans un communiqué: un entrepôt sur-dimensionné (120 conteneurs, soit le double du nécessaire pour stocker l'uranium irradié jusqu'en 2025), incertain dans la durée (au moins 80 ans, soit bien au-delà du démantèlement de la centrale), ainsi qu'une absence de sécurisation suffisante par rapport au risque de chute d'avions gros porteurs. Les députés écologistes Samuel Cogolati et Rodrigue Demeuse se sont réjouis de cette information. "Cela montre que la mobilisation des citoyens et des communes voisines a été entendue par la Région wallonne et qu'elle a payé", ont-ils souligné dans un communiqué. (Belga)