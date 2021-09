B. Somers veut des récompenses identiques pour les athlètes olympiques et paralympiques

(Belga) Le ministre flamand de l'Egalité des chances Bart Somers (Open Vld) souhaite que les primes des athlètes olympiques et paralympiques soient rendues équivalentes. Il en discutera avec le CIO et le Comité paralympique.

"Nos athlètes paralympiques méritent évidemment le même respect et la même appréciation que nos athlètes olympiques. Il est donc normal que leur prime soit au même niveau", a commenté jeudi le ministre Somers, par voie de communiqué. La Belgique a déjà remporté treize médailles aux Jeux paralympiques. Toutefois, le montant des primes attribuées aux gagnants est inférieur à celui de leurs collègues olympiques. "Il n'y a aucune raison pour qu'une médaille d'argent aux Jeux paralympiques vaille trois fois moins qu'une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Tout comme il n'y a aucune raison pour que les places 4 à 8 aux Jeux olympiques soient récompensées par le gouvernement et que les mêmes places d'honneur aux Jeux paralympiques ne le soient pas", a ajouté Bart Somers. Le ministre flamand de l'Egalité des chances entend s'entretenir avec les autorités compétentes afin de placer cette récompense au même niveau, comme le font déjà les Etats-Unis, l'Allemagne et la France. (Belga)