Bacquelaine: "La pension à mi-temps sera possible au plus tard en janvier 2020"

(Belga) Le ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine, annonce une pension à mi-temps pour le 1er janvier 2020 au plus tard, dans une interview accordée aux titres Sudpresse samedi.

Le ministre affirme avoir "entendu" les employés qui souhaitent "décrocher plus en douceur mais ne se sentent plus capables de continuer à travailler à temps plein". Il va déposer des textes pour une pension à mi-temps début octobre au Conseil des ministres qui bénéficient déjà d'un accord de principe à ce sujet. Le système sera applicable "à partir de 60 ans, quand on aura rempli les conditions de la pension anticipée. On continuera donc à travailler à mi-temps, en touchant alors la moitié de son salaire mais aussi la moitié de sa pension", explique le libéral. "Et comme on travaille, on continuera aussi à se constituer des droits supplémentaires pour la pension complète. Chaque année comptera pour une demi", ajoute-t-il. Ce type de pension sera modulable avec l'employeur, comme le crédit-temps en fin de carrière. Le ministre table sur un vote avant la fin de législature pour permettre une entrée en vigueur au plus tard en janvier 2020. Si l'opposition ne fait pas obstruction, "cela pourrait même aller plus vite, avec une entrée en vigueur en juillet 2019", envisage même M. Bacquelaine. (Belga)