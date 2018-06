Baisse des prix, mais moindre qualité avec un 4e acteur télécom, selon une étude

(Belga) Une enquête de l'université KU Leuven démontre que l'arrivée d'un quatrième acteur sur le marché des télécoms en Belgique entraînerait une baisse des prix, mais aussi une moindre qualité des services, peut-on lire dans les pages du quotidien De Tijd, samedi.

L'étude de l'université de Louvain date de 2015 et compare les marchés de 33 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les auteurs se sont particulièrement intéressés à l'impact sur le niveau de prix et le niveau d'investissement. Conclusion: lors de fusions dans le secteur par le passé, les prix ont augmenté de 15%, tandis que les investissements ont été accrus d'un cinquième. A l'inverse, l'arrivée d'un nouvel acteur signifie une baisse des prix et une réduction des investissements. La décision d'entraîner un 4e interlocuteur sur le marché belge pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité, ce qui peut donner lieu à des problèmes lors de l'arrivée de la technologie 5G, surtout en dehors des villes. (Belga)