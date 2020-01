Banque carrefour de la sécurité sociale: on peut faire encore mieux, selon Maggie De Block

(Belga) Cent villes et communes belges se sont déjà affiliées aux services de la banque carrefour de la sécurité sociale (BCS) dont la base de données contient toutes les informations personnelles nécessaires au niveau social et permet de les transmettre aux instances chargées d'octroyer les droits et tarifs sociaux qui en découlent.

"Il en reste encore 400 à convaincre. Nous pouvons faire encore mieux", a estimé mercredi la ministre fédérale des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld), en appelant tous les responsables locaux à rejoindre la BCS. En Belgique, environ deux millions de citoyens ont droit à des avantages sociaux, qu'il s'agisse de personnes en difficultés financières, de personnes handicapées ou de retraités. "Malheureusement, ces personnes ne font pas toujours valoir leurs droits sociaux ou elles ne s'en sortent pas face à la paperasserie qui constitue souvent un obstacle trop important", a souligné la ministre. Face à ce constat, l'application MyBEnefits a été créée l'an passé en concertation avec des experts en matière de pauvreté. En moyenne, elle est utilisée 150 fois par jour et près de 24.220 attestations électroniques y ont été générées en un an. "Ces résultats ne sont certainement pas mauvais, mais un octroi automatique des droits sociaux et des réductions serait encore mieux", a poursuivi Maggie De Block. "Il s'agit de personnes en situation difficile. Les pouvoirs publics ont le devoir de les aider et de leur donner une chance d'avancer", a conclu la ministre. (Belga)