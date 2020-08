Barbara Trachte demande plus de concertation intra-belge pour le soutien économique

(Belga) La secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte, a demandé mercredi une réunion au plus vite de la conférence inter-ministérielle Economie afin d'assurer "la complémentarité et la cohérence" des mesures décidées dans les différents gouvernements pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise.

"Il nous faut s'assurer que les futures décisions que nous allons prendre, chacun à notre niveau, soient collectivement pensées afin d'assurer la complémentarité et la cohérence des différents dispositifs. Il en va de la survie de certains secteurs qui sont encore fortement impactés par la lutte contre la propagation du Covid-19", écrit Mme Trachte (Ecolo) dans un courrier aux ministres fédéraux de l'Economie, Nathalie Muylle (CD&V), et des Classes moyennes, Denis Ducarme (MR). "Même si nous sommes toujours dans la gestion de la crise, il nous faut penser le redéploiement durable de notre économie et entamer une réflexion en profondeur sur le modèle que nous désirons et la gestion du risque sanitaire", ajoute-t-elle. (Belga)