Grand Baromètre: les jeunes ont-ils raison de brosser les cours pour manifester en faveur du climat?

Suite de notre Grand baromètre RTL-Ipsos-Le Soir avec une question d'actualité. Les jeunes ont -ils raison de brosser les cours lors des manifestations pro-climat du Jeudi? Les réponses varient fortement que l'on soit au Nord ou au Sud du pays.

Ils étaient 11.000 jeudi dernier. Des écoliers, élèves ou étudiants ont pris l'initiative de sécher les cours pour manifester en faveur du climat. Et aux yeux des francophones, ils ont bien raison. Selon le sondage RTLInfo-Ipsos-Le Soir, en Wallonie et à Bruxelles, plus de 6 personnes sur 10 sont d'accord avec le fait que nos jeunes brossent les cours pour défendre la planète. En Flandre, ils sont majoritairement contre. Seuls 45% des sondés se disent favorables.

Ces résultats s'examinent aussi en fonction des préférences politiques. Sans surprise, les personnes qui votent Ecolo ou Groen soutiennent largement cette école buissonnière exceptionnelle. 86% sont pour chez Ecolo, 84% chez Groen. Chez les Humanistes, c'est plus tranché. Côté francophone, 65% des votants cdH sont pour, contre seulement 32% chez les néerlandophones du Cd&V. Ceux qui votent pour les autres partis traditionnels sont plus partagés: environ 1 personne sur deux est pour au nord comme au sud du pays.

Lancés le début janvier, les jeudis pour le climat se poursuivent. Le prochain rendez-vous est donné à la gare du Nord jeudi prochain à 13 h. La présence de la jeune Suédoise à l'origine du mouvement, Greta Thunberg, y est d'ailleurs annoncée.