Bars et restaurants: "Une réouverture le 1er mars est totalement impensable", dit Frank Vandenbroucke

"Je comprends les propriétaires de bars et de restaurants, c'est terrible. Mais la pire chose que vous puissiez faire maintenant est de donner à ces personnes de faux espoirs", a fait savoir Frank Vandenbroucke au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures. Invité de Radio1, le ministre de la Santé a préféré être ferme sur une éventuelle ouverture prochaine du secteur Horeca. "Une réouverture le 1er mars est totalement impensable."

Erika Vlieghe, la présidente du Gems (le Groupe d'experts pour la stratégie de gestion du Covid-19), s'inquiète des assouplissements décidés et appelle à la prudence. Un avis que partage Frank Vandenbroucke: "J'ai en partie le même sentiment que les experts. Plus de contacts signifie plus de risques. C’est aussi la raison pour laquelle nous prenons des mesures." (…) "Ce n'est pas le début d'un assouplissement majeur."

> Coronavirus en Belgique: les mesures décidées par le comité de concertation ce vendredi