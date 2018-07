Bart de Wever critique sévèrement Charles Michel suite à l'affaire de la petite Mawda

Le président de la NVA reproche au premier ministre d'avoir pris position et d'avoir victimisé les parents de la fillette..

Le Premier ministre Charles Michel a placé "les parents de Mawda dans un rôle de victime en les recevant et le gouvernement dans celui de l'auteur", a estimé fin mai le président de la N-VA Bart De Wever lors d'une réunion de son parti, indique lundi VTM sur son site web.





"Le Premier ministre ne nous laisse pas mener une nouvelle politique en matière de migration", aurait également regretté M. De Wever, d'après le compte-rendu de cette réunion qu'a pu consulter la chaîne flamande. Après le décès de Mawda, une fillette de deux ans tuée par une balle tirée par la police au cours d'une course-poursuite avec une camionnette transportant des migrants, le Premier ministre avait reçu personnellement ses parents. Une grande erreur aux yeux de M. De Wever. "Le Premier a reçu les parents et a communiqué à ce propos. De cette manière, il a poussé les parents dans un rôle de victime pure et le gouvernement dans un rôle d'auteur", a-t-il estimé. Le président des nationalistes flamands avait précédemment attribué publiquement aux parents de la petite Mawda une responsabilité dans la mort de leur enfant de deux ans. Le Premier ministre Charles Michel avait affirmé avoir été "choqué" par les propos de M. De Wever. La N-VA n'a pas souhaité donner de commentaire sur ce document interne. Le cabinet du Premier ministre n'a pas non plus voulu réagir.