Bart De Wever: "La réalité des francophones est plus que jamais ÉLOIGNÉE de la nôtre" (vidéo)

Le président de la N-VA a prononcé un discours vers 20h20. "J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle: nous avons perdu les élections mais nous restons premier parti de Flandre", a-t-il commencé, félicitant le Vlaams Belang pour sa victoire électorale.

La Flandre est notre seule mission à l'avenir

"La Flandre choisit le nationalisme flamand plus que jamais", a-t-il constaté. Avant de dresser un second constat: "La réalité de la Belgique francophone était plus que jamais éloignée des nôtres."

Et il a prévenu d'emblée que la N-VA ne permettra jamais un gouvernement fédéral sans des partis flamands qui représentent une majorité de la population flamande.

"Tout le monde devra réfléchir profondément sur la situation difficile dans les prochains jours", a-t-il poursuivi, concluant que les députés N-VA ont été "élus pour défendre l'identité et le bien-être de la Flandre et c'est notre seule mission à l'avenir", a-t-il conclu.