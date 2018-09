Bart De Wever lorgne le ministère de l'Enseignement pour la N-VA

(Belga) Le président de la N-VA Bart De Wever verrait bien son parti prendre les rênes de l'enseignement néerlandophone à l'issue des élections de mai 2019, a-t-il affirmé lundi dans l'émission De Ochtend (VRT radio).

"Ce n'est pas une attaque contre (l'actuelle ministre, la CD&V) Hilde Crevits, mais je prendrais volontiers ce ministère de l'Enseignement", a indiqué M. De Wever, après avoir tweeté vendredi sur une baisse du niveau d'enseignement au nord du pays. Il considère que l'enseignement a besoin d'un ministre qui soit "éloigné des réseaux", afin de pouvoir exercer davantage de pression sur eux. Bart De Wever s'en prend notamment au réseau libre, responsable à ses yeux d'un "nivellement vers le bas" lorsqu'il met l'accent sur des matières "plus sympas" comme les compétences, plutôt que sur la connaissance, la maîtrise de la langue ou la pensée abstraite. Il pointe aussi du doigt l'élargissement du premier degré, les écoles du dialogue, l'abandon des examens de passage ou de l'enseignement en immersion linguistique, etc. Quant à ses préférences de coalitions post-électorales, Bart De Wever confirme vouloir poursuivre avec les actuelles majorités, qui associent CD&V et Open Vld au gouvernement flamand, et le MR en plus au fédéral. Au chef de groupe N-VA Peter De Roover qui déplorait pendant les vacances une trop faible empreinte de la N-VA sur les réalisations gouvernementales, Bart De Wever répond que ce n'était pas le cas en début de législature, mais il dit comprendre la frustration dès lors que l'électeur se souvient surtout de ce qui est récent. (Belga)