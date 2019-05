Bart De Wever serait-il prêt à s'allier au Vlaams Belang? "Mon seul vrai véto, c'est le PS et Ecolo au niveau fédéral"

Alda Gréoli exprime son inquiétude quant à une déclaration de Bart De Wever "qui dit ne plus exclure de gouverner demain avec le Vlaams Belang". "Donc si je résume les dernières années en Belgique, monsieur Bart De Wever a tout fait pour mettre en haut une politique qui vire très fort à droite. Et aujourd'hui, après avoir permis lui-même l'essor du Vlaams Belang, il n'exclut plus de gouverner avec le Vlaams Belang. On n'a encore que des résultats partiels sur la Wallonie et sur Bruxelles, mais vraiment, à l'heure où on se parle, moi mon inquiétude elle est là. Au fait que le cordon sanitaire aujourd'hui, Bart De Wever, il est prêt à le rompre".





"Mon seul vrai véto, qui est réel, c'est contre le PS et Ecolo au niveau fédéral"

Dans un extrait vidéo posté par nos confrères de vtm, le président de la N-VA se voit poser une question. Le seul véto que ce dernier pose est-il le Vlaams Belang à tous niveaux de pouvoir, ainsi qu'une alliance PS/Ecolo? Il répond partiellement: "Mon seul vrai véto, c'est contre le PS et Ecolo au niveau fédéral. Faire un gouvernement normal avec des gens qui plaident pour des frontières ouvertes, pour une semaine de quatre jours sans réduction de salaire, pour revenir en arrière avec la réforme des pensions… ce n'est pour moi pas à l'ordre du jour", a-t-il expliqué, sans exprimer de volonté de s'allier avec le parti d'extrême droite flamand, mais sans s'y opposer non plus.



