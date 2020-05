Bart De Wever veut se remettre à la table des négociations avec le PS

(Belga) Le président de la N-VA Bart De Wever a répété, dans une interview au journal flamand De Zondag, que son parti veut retourner à la table des négociations avec le PS pour la formation d'un gouvernement dès que les pouvoirs spéciaux du gouvernement auront expiré. "C'est la seule possibilité pour un gouvernement fort", a-t-il déclaré.

Bart De Wever s'est dit "modérément satisfait" du plan de déconfinement. Il a, par ailleurs, affirmé que le "leadership fédéral" au sein du Conseil national de sécurité est faible, bien qu'il ne vise pas personnellement la Première ministre Sophie Wilmès. "Elle ne peut pas prétendre être Première ministre d'un gouvernement sans majorité. Elle n'a pas non plus le pouvoir ou le charisme nécessaire pour un leadership fort." Pour Bart De Wever, à l'expiration des pouvoirs spéciaux en juin, un véritable gouvernement doit être mis en place. Il a d'ailleurs exprimé le souhait de son parti à retourner à la table des négociations avec le PS. "Mais le PS veut-il être à la table des négociations? Je ne pense pas. J'ai l'impression que ce parti a renoncé au niveau fédéral." Le président de la N-VA a précisé ne pas craindre une coalition Vivaldi, sans son parti, mais plutôt un nouvel épisode d'affaires courantes. "Il faudra attendre que les gens en aient vraiment marre. Et alors la réforme confédérale sera sur la table", a-t-il expliqué. (Belga)