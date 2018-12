Bashir Abdi et Koen Naert troisième et quatrième à la Montferland Run sur 15 kilomètres

(Belga) Bashir Abdi et Koen Naert ont terminé respectivement dimanche à la troisième et à la quatrième place de la Montferland Run sur 15 kilomètres à 's-Heerenberg, dans la commune néerlandaise de Montferland, en province de Gueldre. Nos compatriotes ont lutté face à de solides adversaires internationaux et sont les deux seuls athlètes non-Africains dans le top 10.

La victoire à 's-Heerenberg est revenue en 43:21 à l'Ougandais Stepen Kissa. L'Éthiopien Solomon Berihu a terminé deuxième dans la même seconde. Abdi, médaillé d'argent sur 10.000 mètres lors de l'Euro d'athlétisme à Berlin, a obtenu la troisième place en 43:40. Le Gantois avait réalisé exactement le même temps il y a deux semaines lors de la Zevenheuvelenloop (course des sept collines) dans la ville néerlandaise de Nimègue. Le champion d'Europe de marathon Koen Naert a une nouvelle fois amélioré son temps personnel. Il l'avait déjà fait il y a deux semaines à Nimègue (43:59), mais son temps de dimanche (43:47) fut encore plus rapide. Cela lui a valu la quatrième place. Naert avait précédemment annoncé que le marathon de Rotterdam du 7 avril serait son prochain grand objectif. Abdi participera également à un marathon au printemps, mais négocie toujours avec les organisateurs de Rotterdam et de Londres. L'épreuve féminine de 's-Heerenberg a été gagnée en 48:44 par la Kenyane Joan Melly, qui a devancé l'Ethiopienne Bekelech Gudeta et l'Ougandaise Mercyline Chelangat, deuxième et troisième. (Belga)