Alain Destexhe, président des Listes Destexhe, a annoncé via SudPresse que son parti s'arrêtait au lendemain d'élections décevantes où il n'a obtenu aucun siège, ni aux parlements régionaux ni à la Chambre au niveau fédéral. Lui-même a été battu. "Je vais mettre une équipe en place et assurer la transition vers ce parti qui ne portera pas mon nom et que je ne présiderai pas", a-t-il déclaré.

