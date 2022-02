(Belga) BE-Alert a franchi le cap du million d'enregistrements, rapporte dimanche le journal De Zondag. Lors des situations d'urgence, les autorités peuvent contacter les citoyens via sms, e-mail ou téléphone. 85% des communes belges sont reliées au système d'alarme.

Depuis son lancement en 2017, BE-Alert a été utilisé plus de 600 fois. Il a notamment joué un rôle dans la crise du coronavirus. "Le Centre national de crise a envoyé un message, après chaque Comité de concertation, avec un aperçu des décisions à toutes les adresses e-mail enregistrées", a indiqué la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "La pandémie de coronavirus et les inondations de la mi-juillet ont montré à quel point la communication est importante dans les situations d'urgence. Les gens doivent être informés correctement, rapidement et clairement", déclare la ministre. (Belga)