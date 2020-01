Benoît Hons également écarté de ses fonctions dans une haute école ET du PS suite à ses propos sur les gens du voyage

L'échevin de l'Enseignement de Neupré Benoît Hons (PS), déjà déchargé de ses fonctions scabinales jusqu'à nouvel ordre en raison de propos injurieux envers les gens du voyage, a été écarté de ses fonctions de maître-assistant à la Haute Ecole de la Province de Liège à dater de la rentrée de lundi, indique vendredi la Province dans un communiqué.



Les propos, publiés sur Facebook, sont "contraires non seulement au devoir de réserve et de dignité qui incombe à tout fonctionnaire, mais aussi aux valeurs inscrites dans le projet pédagogique social et culturel de la Haute Ecole de la Province de Liège, auxquels l'intéressé a souscrit en sa qualité d'enseignant", précise le communiqué.

La commission de vigilance de la section liégeoise du PS a également décidé vendredi soir à l'unanimité d'exclure Benoit Hons du parti. L'échevin de Neupré peut encore faire appel de cette décision devant la commission de vigilance nationale du PS.

L'élu est aussi visé par une plainte déposée par le Comité belge des gens du voyage.