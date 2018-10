Battu par son frère à Bastogne, Jean-Pierre Lutgen annonce mettre un terme à son "aventure politique"

Benoît Lutgen (cdH) conserverait sa majorité absolue dans la commune de Bastogne, où il défie son frère Jean-Pierre Lutgen, à la tête d'une liste d'ouverture soutenue par tous les autres partis, a indiqué Alain Raviart dans l'émission spéciale "Elections 2018", après le dépouillement d'environ un tiers des bulletins dans la commune luxembourgeoise.

Benoît Lutgen, président du cdH, parviendrait même à renforcer sa liste.

"Les Bastogniens ont parlé. Le résultat est sans appel. Je félicite mon frère pour ce résultat

Le changement tant espéré par certains n’a pas convaincu la majorité des habitants de notre commune. C’est un échec que j’assume personnellement. Nous avons mené une belle campagne électorale avec une bonne équipe et beaux projets. Bastogne a visiblement préféré la stabilité au changement", a déclaré Jean-Pierre Lutgen. "La politique s’est professionnalisé et ne laisse pas beaucoup de place à l’engagement citoyen. Je vous ai fait confiance. Cette aventure s’arrête pour moi et c’est Ludovic Moinet qui va prendre la relève ne pouvant moi-même siéger au conseil communal. Je vous souhaite bonne chance. L’aventure politique est définitivement terminée. J’avais décidé de donner mon futur dans les mains des bastogniens. Je n’ai aucun regret."