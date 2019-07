Formation wallonne - LE DIRECT : le cdH se positionne en ce moment, le MR bientôt de retour dans les négociations

Le CDH se prononcera ce mardi matin sur le texte de la coalition coquelicot proposée par le PS et Ecolo en Wallonie. Les Humanistes devraient a priori rejeter la proposition. Le texte n'avait pas convaincu le PTB et le MR précédemment. Des négociations pourraient reprendre avec les Libéraux, mais elles s'annoncent compliquées pour plusieurs raisons.

9h30: Maxime Prévot se contente d'un commentaire laconique, alors que son parti se réunit pour se positionner par rapport à la formation "coquelicot". On s'attend à ce que le cdH, qui a dit qu'il ne ferait pas partie de la majorité au vu du résultat des élections, ne marque pas son soutien à l'alliance PS-Ecolo (et "société civile").

8h: Jean-Paul Wahl, chef du groupe MR au Parlement wallon, était ce matin l'invité de la rédaction de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley sur les possibilités de voir le MR dans la majorité en Wallonie, Jean-Paul Wahl a fait savoir qu'il était d'abord "question de se mettre autour de la table, pour autant qu'on y soit invités. Nous sommes candidats à assumer les responsabilités. C'est pour cela que nous nous sommes présentés devant les électeurs." (PLUS D'INFOS)





Résumé de la situation

Le coquelicot pourrait bien perdre toutes ses couleurs cet après midi. Ce mardi, c'est au tour du CDH de se prononcer sur le texte du PS et d'Ecolo pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et a priori il devrait le rejeter.



Précédemment, le PTB et le MR se sont prononcés de manière défavorable quant au coquelicot. Néanmoins, les Libéraux restent disponibles pour une coalition à trois, à condition de renégocier en profondeur les textes afin d'y insérer leurs propres priorités.



Du côté de la Wallonie, on repère six points de dispute sur lesquels les négociations risquent de coincer. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte deux divergences majeures.



Dans leur note, PS et Ecolo parlent d'une simple réforme du décret inscription en 1ère secondaire. Le MR veut sa suppression.



PS et Ecolo défendent l'allongement du tronc commun, les mêmes cours pour tous les élèves jusqu'à 15 ans. Le MR prône exactement l'inverse.

Or, les réformateurs ont fait de l'enseignement leur cheval de bataille, en campagne électorale. Ils risquent de se montrer très gourmands, au moment de négocier, pour avoir un trophée.



Le gouvernement MR-CDH de Willy Borsus exigeait une diminution drastique des aides à l'emploi, les APE. Dans leur note, PS et Ecolo défendent au contraire le maintien de ce système.



Le dossier des traités commerciaux, va aussi poser problème. La ligne adoptée par le PS et Ecolo est celle de Paul Magnette quand il s'est opposé au CETA. Le MR défend a peu près l'inverse : lui qui veut favoriser ce type d'échanges, et est favorable aux tribunaux d'arbitrage privé.



Socialistes et écologistes veulent renforcer le contrôle des loyers, pour éviter les abus des propriétaires. Une ligne rouge pour le MR.

PS et Ecolo s'entendent sur la gratuité des bus pour les jeunes, et les plus de 65 ans. C'était l'un des fers de lance pendant la campagne. Le MR a dénoncé cette proposition.



Enfin, PS et Ecolo ont convenu d'instaurer le décumul intégral. Avec eux, impossible d'être député en plus d'être bourgmestre ou échevin. Une position qui donne des boutons aux Libéraux.