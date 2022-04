Bientôt moins de tâches allouées à la police fédérale, faute de moyens: "Il y a un problème", selon la N-VA

Yngvild Ingels, députée fédérale N-VA était l'invitée d'Antonio Solimando ce mardi à 7h50 sur Bel RTL.

Le chef de la police fédérale menace de réduire les tâches accomplies par ses agents de police, faute de moyens. A-t-il raison de tirer la sonnette d'alarme ?, lui a demandé notre journaliste.

"Monsieur De Mesmaeker ne vient pas beaucoup dans la presse donc s'il vient, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose et donc il mérite toute attention. Et donc oui il a raison de faire ce cri du cœur parce que des moyens supplémentaires ont été promis au début de la législature, et effectivement, il y aura 70 millions d'euros en pus pour des investissements, mais de l'autre côté, le gouvernement prend 83 millions pour les crédits de fonctionnement. Donc, il y a un problème."