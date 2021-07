Bientôt treize itinéraires adaptés aux personnes à besoins spécifiques sur le RAVel wallon

(Belga) La ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue (MR), s'est rendue vendredi sur le RAVeL de Fosses-la-Ville pour y découvrir un circuit adapté aux personnes à besoins spécifiques. Sept autres itinéraires sont déjà certifiés par l'ASBL Access-i depuis début 2020 et cinq autres le seront bientôt.

Concrètement, l'étude d'accessibilité tient compte de sept profils de personnes: celles se déplaçant en fauteuil roulant, celles marchant difficilement, les aveugles, les malvoyants, les sourds, les malentendants et enfin les personnes ayant des problèmes de compréhension. Une évaluation est ensuite donnée sous forme d'un code couleur pour chaque profil. La méthodologie Access-i spécifique aux circuits vélo a été développée avec les experts des associations Passe-Muraille et ASPH (Association socialiste de la personne handicapée), en collaboration avec l'ASBL Tourisme HandBike. Le circuit reliant Fosses-la-Ville au lac de Bambois a reçu un code vert pour tous les types de publics à besoins spécifiques, ce qui signifie qu'ils peuvent s'y déplacer en totale autonomie. Parmi les autres itinéraires qui ont fait l'objet d'une certification, on trouve les tronçons Herve-Aubel, Dinant-Godinne, Namur-Godinne ou encore Rivage-Esneux. En mai dernier, cinq autres itinéraires ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à projets initié par le Commissariat général au tourisme wallon (CGT): la boucle de la Plate Taille (Pays des Lacs), le circuit "Au fil de l'eau" Barvaux-Durbuy" (Famenne-Ardenne), le circuit "Aux abords de la Lesse" Houyet-Jamblinne (Famenne-Ardenne), le circuit "La Houillière" Gilly-Parc Bivort (Pays de Charleroi), et enfin le circuit "Balade de la Gileppe" (Province de Liège). Les audits seront effectués durant l'été en vue d'une certification en septembre. Pour le CGT et ses partenaires, il s'agit de rendre le tourisme accessible à tous, durable et inclusif.