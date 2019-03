Bilan positif pour le 117e carnaval de Nivelles malgré une météo capricieuse

(Belga) Le 117e carnaval de Nivelles a eu lieu dimanche sans incident majeur et malgré les fortes rafales de vent, les géants de la ville ont pu rallier la Grand-Place, comme l'ensemble des chars et des groupes de la cavalcade. Ce qui fait le caractère unique du carnaval de Nivelles est de comporter un double cortège: une cavalcade classique, suivie en fin d'après-midi par un cortège de plus de 600 gilles répartis dans neuf sociétés. Pour ceux-ci, le carnaval a été plus pénible: leur cortège a essuyé d'importantes averses.

Peu avant 17h00, la pluie froide s'est en effet mêlée au vent violent et les gilles ont dû ranger les coiffes de plumes pour descendre dans le centre de Nivelles sur un parcours qui s'était largement vidé de ses spectateurs. "La météo, c'est un des éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise et cette année, c'est vrai que nos gilles et paysannes ont été rincés. Mais pour le reste, ce carnaval s'est bien passé, sans incident majeur à ma connaissance. Et en ce qui concerne la fréquentation, elle était très correcte avant que la pluie arrive", indique dimanche soir l'échevin nivellois du folklore, Benoit Giroul. Les festivités carnavalesques de Nivelles se poursuivront lundi, avec un carnaval organisé pour les écoles dans le centre-ville lundi après-midi, puis le traditionnel "carnaval aclot" à partir de 19h30, au cours duquel les quelque 600 gilles défilent en nocturne dans le centre-ville avant un rondeau final autour des feux, tous ensemble, au pied de la collégiale Sainte-Gerturde. (Belga)