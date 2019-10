Bisbrouille sur le contournement de Lessines: Le ministre Henry confirme l'arrêt du projet

(Belga) "Il n'y aura pas, sous cette législature, de budget disponible pour la réalisation du contournement de Lessines (Hainaut). Le projet est arrêté", a affirmé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), interrogé mercredi, en séance plénière du Parlement de Wallonie, par les députés Mathilde Vandorpe (cdH) et Hervé Cornillie (MR).

Dans un courrier envoyé à Pascal De Handschutter, le bourgmestre socialiste de Lessines, le ministre-président régional avait pourtant assuré qu'il n'était nullement question d'abandonner ce projet et que 400.000 euros seront dégagés pour réaliser les études nécessaires à sa finalisation - un tronçon de 2 km reste à réaliser, ndlr -, avait auparavant souligné Mathilde Vandorpe. "Alors, qui ment? ", s'était-elle interrogée. "Personne ne ment. Il y a simplement différentes manières de présenter la même chose", lui a rétorqué Philippe Henry en rappelant que la nouvelle majorité a décidé de réorienter une partie du plan infrastructure régional. "Il y a une série d'investissements que l'on a choisi de ne pas faire, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais réalisés. Les engagements pris dans notre déclaration de politique régionale ne vont pas au-delà de cette législature. Le gouvernement suivant fera ce qu'il veut", a ajouté Philippe Henry. Selon ce dernier, les études entamées seront néanmoins poursuivies et 400.000 euros seront bien dégagés à cette fin. "On va vous décerner le prix de la cacophonie", a réagi la députée humaniste, estimant enfin qu'"il est encore temps de faire marche arrière". (Belga)