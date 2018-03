Blocage des dépôts d'AB Inbev - Fin de la grève chez AB Inbev

(Belga) Le mouvement social qui paralysait depuis jeudi matin les dépôts d'AB Inbev est terminé, direction et syndicats étant parvenus à un accord, a indiqué vendredi soir un responsable syndical, Kris Vanautgaerden, de l'ACV. Tous les dépôts du pays seront rouverts lundi matin.

"Le blocage est levé et les travailleurs vont reprendre leur poste", a assuré Kris Vanautgaerden. L'accord conclu prévoit la prolongation d'une convention existante. Direction et syndicats n'en diront pour l'heure pas davantage, préférant réserver la primeur des informations sur le contenu du texte aux travailleurs. Ces derniers en seront informés lundi matin. Le conflit chez AB Inbev était lié aux compensations prévues pour le personnel dans le cadre d'une réorganisation destinée à moderniser le groupe brassicole et rendre plus flexible son réseau de dépôts. Les syndicats exigeaient une indemnité pour les frais liés aux déplacements supplémentaires ainsi qu'une prime de motivation. (Belga)