Blocage politique 0 – 1 Coronavirus: tous les partis se félicitent d’avoir débloqué la situation

Cette nuit, une solution temporaire à la crise politique belge a été trouvée. 10 partis vont accorder leur confiance au gouvernement sortant, pourtant minoritaire. CD&V, MR et Open Vld vont recevoir le soutien extérieur de la N-VA, du PS, du sp.a, d’Ecolo, de Groen, du cdH et de Défi. Une forme d’union nationale dont tous les partis se félicitent en ces temps de crise sanitaire.

"Il s'agit de trouver des solutions pour tous ceux qui se battent tous les jours. Je pense aux équipes médicales et aux familles qui sont touchées par quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Aujourd'hui les Ecologistes ont ouvert la voie à ce que le gouvernement actuel puisse être soutenu de l'extérieur. Nous ne voulions pas de poste de ministre. Nous voulions apporter des solutions au pays. Aujourd'hui nous les avons", s’est félicité Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo. "Juridiquement, c'était nécessaire et politiquement surtout, le signal que ce gouvernement qui est minoritaire soit soutenu par une large majorité des partis est un signal aussi extrêmement important dans une période de crise que nous n'avons jamais connue en Belgique."

"A force de discuter je pense que tout le monde a pris conscience de l'urgence de la situation, de sa gravité, et puis aussi du fait que la politique devait se montrer à la hauteur. Je pense qu'on peut souvent émettre des critiques à l'égard du monde politique. Le fait qu'il ait fallu attendre 9 mois est un bon exemple. Mais néanmoins ce soir il y a eu un sursaut via cette décision collective", se réjouit Georges-Louis Bouchez, le président du MR. "Sophie Wilmès restera bien Première ministre. L'ensemble du gouvernement reste en fonction en l'état avec des pouvoirs élargis. C.-à-d. qu'il a à la fois un vote de confiance et par ailleurs ce gouvernement est doté de pouvoirs spéciaux. C'est assez inédit. C'est souvent dans des situations exceptionnelles mais nous sommes dans une situation exceptionnelle."